Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Флагштоки с российским триколором появятся в каждом муниципалитете Ямала. Об этом сообщили в региональном департаменте внешних связей.

Всего планируется смонтировать более 30 флагштоков. Они разместятся на центральных площадях, у зданий администраций, домов культуры и вблизи мемориалов славы. Кроме того, помимо самой установки в ряде населенных пунктов будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Так, в поселках Приозерный и Лонгъюган прилегающие территории выложат брусчаткой, а в Пангодах проведут озеленение. В Тазовском параллельно с установкой флагштока будет благоустроена вся площадь: местность выложат брусчаткой двух цветов, установят более 40 фонарей, скамейки и урны. А в селе Мужи планируется устройство площадки из тротуарной плитки и освещение флагштока.

Сейчас идет процедура торгов, определяется стоимость работ и подрядчики.