В Тазовском здание педиатрического отделения получило заключение о соответствии

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Инспекторы Госстройнадзора закончили итоговую проверку педиатрического отделения в Тазовском. Как пояснили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты оценили качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации, особое внимание они уделили вопросам пожарной безопасности.

- В здании предусмотрена пожаробезопасная зона - это специальная комната, в которой маломобильные группы населения могут дождаться помощи до прибытия спасателей. Она отгорожена противопожарными стенами и перекрытием, установлена специальная дверь, - рассказал первый заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Ямала Андрей Папаев.

Также инспекторы проверили соответствие строительных материалов и соблюдение санитарных норм, касалось это и используемой 3-D краски, которой расписаны стены коридоров и детских палат.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

По итогам проверки выдано заключение о соответствии, а это значит, что здание готово к вводу в эксплуатацию.

Добавим, что в больнице уже установлены новые аппараты ЭКГ, кювезы для малюток и аппараты для проведения физиопроцедур. Еще были закуплено 37 единиц современного оборудования для реанимации, диагностики и реабилитации.