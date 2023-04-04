Ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги перекроют на насколько часов 7 апреля

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Региональный департамент транспорт а и дорожного хозяйства предупредил жителей Салехарда и Лабытнанги о закрытии ледовой переправы 7 марта с 9:00 до 12:00.

- На переправе будут проводиться учения «Безопасная Арктика-2023». Просим учитывать данную информацию и планировать поездки заблаговременно, - сообщили в ведомстве.

Сами учения пройдут с 6 по 7 апреля, их цель - отработка единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне. Среди участников - специалисты из «Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», «Государственного центрального аэромобильного спасательного отряд» и Ногинского спасательного центра МЧС России.

Напоминаем, что 31 марта переправа закрывалась из-за тренировочных спусков парашютистов и полезного груза.