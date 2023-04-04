Жительница Муравленко оформила кредитную карту и перевела все деньги мошеннику

Жительница Губкинского оформила кредитную карту и перевела все деньги мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на ее имя хотят взять кредит и выполнила все, что ей велели аферисты.

- Полицейские установили, что заявительнице поступил звонок от некоего мужчины, он представился сотрудником банка и попросил женщину подтвердить заявку на получение кредита. Когда северянка ответила, что ничего не подавала, злоумышленник предложил ей подать аналогичную заявку, чтобы заявка мошенников была отклонена, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге гражданка последовала указаниям афериста: перешла по полученной ссылке, оформила кредитную карту и перевела имеющиеся на ней деньги на «безопасный» счет для погашения долга. Общая сумма ущерба составила около 73 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».