В Салехард пришло новое оборудования для проверки состояния вечной мерзлоты

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начали применять новое термометрическое оборудование, позволяющее следить за состоянием вечной мерзлоты в основании городских зданий. Как пояснили в администрации, это позволит вовремя выявлять и предотвращать потенциальные аварийные ситуации.

Только за прошлый год и начало текущего было пробурено больше ста термометрических скважин в основаниях фундаментов зданий капитального строительства. С 2018 года оборудованы и исправно работают 11 объектов, еще 16 планируют оборудовать весной и летом.

Фото: администрация Салехарда

- Сейчас мы контролируем состояние мерзлоты под городскими объектами. Мы также бурим термоскважины возле городов, чтобы понять, в каком состоянии мерзлота находится в естественных условиях. Это нужно, чтобы прогнозировать дальнейшее ее поведение и определиться, где и по какому принципу строить в будущем, - рассказал ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики, кандидат физико-математических наук Александр Шеин.

Далее планируется заполнить равномерной сеткой мониторинговых скважин всю территорию округа и построить точную карту мерзлоты всего региона.