Прокуратура выявила недостаточное количество воды в пожарных водоемах Шурышкарского района

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Прокуратура Шурышкарского района потребовала от администрации устранить нарушения пожарной безопасности. Выявить их удалось в ходе организованной проверки.

- Установлено, что объемы воды в пожарных водоемах, расположенных на территории села Мужи и деревни Восяхово, не соответствуют нормативам, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд, требуя от властей довести объемы воды до требуемых законом норм.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью встал на сторону гособвинителя, удовлетворив его требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.

Напоминаем, что сейчас на Ямале активно обустраивают пожарные водоемы. Планируется, что до 2030 года они появятся в 35 сельских поселениях региона - всего 86 штук.