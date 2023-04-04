Пенсионерка из Красноселькупского района отправится в колонию за попытку сбыть крупную партию наркотиков

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В Красноселькупском районе осудили 68-летнюю местную жительницу, попавшуюся на попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В декабре 2022 года женщина приобрела наркотик в крупном размере, чтобы расфасовать его на более мелкие партии, продать и заработать денег. Однако осуществить задуманное северянке так и не удалось, поскольку в январе 2023 года ее задержали сотрудники полиции, - прокомментировали в ведомстве.

Несмотря на то, что женщина находится в преклонном возрасте, имеет статус ветерана автономного округа и положительные характеристики, суд все равно признал ее виновной по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере). Ближайшие три года северянка проведет в исправительной колонии общего режима.