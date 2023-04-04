Салаты из сушеных ягод и зерновые суши: в Губкинском появился птичий ресторан

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском появился птичий ресторан. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В Международный день птиц на «Тропе здоровья» парка «Юбилейный» открыли ресторан быстрого питания для ямальских пернатых «Птица и точка». Эту интересную и необычную идею воплотили сотрудники библиотек совместно с волонтерами Добро.Центра, - отметили в мэрии.

Каждую птичку ждут вкусные блюда из витаминизированного меню: пицца из семечек с салом, салаты из сушеных ягод, зерновые суши, бизнес-ланчи, детское меню и другие лакомства.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе увеличилось число краснокнижных кречетов. В 2022 году ученые из Арктического стационара насчитали сразу десять гнезд, а вначале наблюдений, который стартовали в 2016 году, их было всего четыре.