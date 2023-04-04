Ноябрьск отправит на федеральный конкурс проект благоустройства берега озера Безымянное

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск поборется за федеральный грант, благодаря которому можно будет благоустроить территорию вокруг озера Безымянное. Для этого участники муниципальной общественной комиссии отправили соответствующую идею на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

Всего на суд жителей было представлено семь территорий: сквер по улице Дружбы; рынок «Надежда автомобилиста»; территории у автовокзала, Кванториума, озер Ханто и Безымянное; парка «Буровичок».

По результатам опросов преображение Безымянного поддержали более 1 700 человек.

У ноябрян еще есть время внести свои предложения по преобразовании территории. Их принимают с 7 по 17 апреля в управлении архитектуры и градостроительства.

В случае победы во всероссийском конкурсе проект благоустройства реализуют в 2024-2025 годах.