Фото: Антон Колодин, соцсети

Предстоящим летом в Пуровском районе отремонтируют 12 участков сетей тепловодоснабжения и 5 детских площадок. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин на встрече с замгубернатора Сергеем Карасевым.

- Обсудили планы благоустройства, осмотрели объекты жизнеобеспечения и территории, где запланированы ремонтные работы, включая капремонт многоквартирных домов. Обсудили подготовку района к будущей зиме, - сказал управленец.

В общей сложности за два года в районе приведут в порядок 27 участков сетей тепловодоснабжения: 15 в прошлом году и 12 в наступившем. Работы проведут за счет выделенной субсидии.

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале детские площадки отремонтируют на улицах Первомайская, д. 11 и Республики, д. 19А. В Пуровске - на улице Новая, д. 11, в Халясавэе - на улице Ненецкая, д. 4.

Также Сергей Карасев посетил объекты агропромышленного комплекса - «Совхоз Верхне-Пуровский» и завод по переработке рыбы.