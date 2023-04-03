Фото: «Транснефть – Сибирь»

Коллектив Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» отметил 55 лет с момента основания подразделения. Один из старейших филиалов компании был основан в 1968 году в составе Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. Цель – обслуживание введенного в эксплуатацию 1000-километрового магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск. Позднее на базе Сургутского УМН создали самостоятельные филиалы – в городах Нижневартовск, Нефтеюганск и Ноябрьск.

Сегодня обслуживанием производственных объектов Сургутского управления занимается более тысячи специалистов в своей области. Они обеспечивают стабильный график транспортировки нефти и безопасную эксплуатацию системы МН, постоянно повышая надежность производственных мощностей на площадочных объектах и линейной части.

В декабре 2022 года на ЛПДС «Апрельская» ввели в эксплуатацию новую автоматизированную систему управления резервуарным парком, системами пожаротушения и пожарной сигнализации. Построены новые и отремонтированы существующие кабельные эстакады, выполнен ремонт операторной. Был увеличен срок безопасной эксплуатации системы автоматизации, улучшены условия работы персонала.

Кроме того, завершены работы по реконструкции здания пожарного депо ЛПДС «Западный Сургут». Теперь в боксе одновременно могут находиться сразу четыре пожарных автомобиля. Здесь отремонтировали пост ежедневного технического обслуживания и мойки автомобилей, зону обслуживания и хранения пожарных рукавов, организован и оснащен пост газодымозащитной службы, которая занимается тушением пожаров в непригодной для дыхания среде.

В настоящее время на НПС «Урьевская-4» проводятся работы по замене трех подпорных электронасосных агрегатов. Повышенный КПД современных насосов производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (город Челябинск) позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Новые насосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

На ЛПДС «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская» ведутся работы по техническому перевооружению трех резервуаров объемом 20 тысяч кубических метров каждый. Тут частично заменят дефектные участки металлоконструкции кровли, стенок и днища емкости, а еще реконструируют систему пенопожаротушения резервуаров.

В настоящее время в состав Сургутского УМН входят три линейные производственно-диспетчерские станции: «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская», а также нефтеперекачивающая станция «Юган». Коллектив обслуживает боле одной тысячи километров линейной части трубопроводов. В систему МН подразделения нефть поступает от крупнейших добывающих компаний. Всего прием углеводородного сырья филиал осуществляет на 10 приемо-сдаточных пунктах от 15 производителей.

В полном объеме реализуются программы улучшения жилищных условий, социальное и медицинское страхование, оздоровление работников Сургутского УМН и членов их семей. На регулярной основе социальную поддержку получают пенсионеры управления, им компенсируют затраты на медикаменты, санаторно-курортное лечение.

По словам генерального директора акционерного общества Р.Р. Исламова, безопасность, безаварийность, надежность – все это в полной мере каждый день на своих рабочих местах обеспечивает коллектив Сургутского УМН, настоящая команда единомышленников. Он поблагодарил работников за добросовестный труд.

Начальник Сургутского УМН С.В. Мартыненко заявил, что коллектив – грамотные, инициативные специалисты, часть которых отдала служению своему делу всю трудовую жизнь: «Сегодня эстафету принимают молодые специалисты, в основном это выпускники Тюменского индустриального университета и Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа. На производство молодые инженеры и рабочие приходят теоретически подготовленными, с желанием работать в трубопроводной отрасли».