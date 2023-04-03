Жители Ноябрьска могут бесплатно проверить точность бытовых тонометров

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск присоединится к участию во всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке точности тонометров. Как пояснили в городской администрации, 5 апреля жители смогут проверить свои аппараты для измерения артериального давления абсолютно бесплатно.

Цель акции, которую проводит Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), заключается в том, чтобы донести до россиян важность регулярной проверки бытовых тонометров. Ведь неисправный прибор может показывать неверный результат, и тогда человек рискует пропустить начало сердечно-сосудистых заболеваний.

В Ноябрьске проверка пройдет на втором этаже дома №56 по проспекту Мира. Принести прибор можно с 09:00 до 15:00. Специалисты центра готовы ответить на все вопросы.

Справочная информация предоставляется по телефону +7(3452) 592-903.