Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 0:00

На Ямале 4 апреля 2023 года заметно похолодает

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 4 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 4 апреля

Погода на Ямале на 4 апреля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 4 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -21…-26 градусов, при натекании облачности до -16. Днем -1…-6 градусов, местами до -11.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -16 градусов, днем -4. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО