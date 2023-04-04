На Ямале 4 апреля 2023 года заметно похолодает

Погода на Ямале на 4 апреля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 4 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -21…-26 градусов, при натекании облачности до -16. Днем -1…-6 градусов, местами до -11.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -16 градусов, днем -4. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: