Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

На Ямале ввели новые меры поддержки для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента соцзащиты.

Так, правом на отдельные единовременные выплаты и меры соцподдержки теперь смогут воспользоваться ямальцы, заключившие контракт с министерством внутренних дел ДНР, ЛНР и участвующие в СВО.

Кроме того, водится дополнительная мера для участников спецоперации из отрядов «Барс». Им возместят полную стоимость расходов, понесенных при проезде из города Ямала до Екатеринбурга. Это связано с особенностями прохождения службы.

Напоминаем, что со всеми мерами соцподдержки участников СВО и их семей ямальцы могут ознакомиться в информационном киоске на сайте ведомства. Там же указаны номера телефонов для консультаций по вопросам о выплатах и льготах.