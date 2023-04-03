В отдаленных селах Надымского района определили лучших рыбаков

Фото: администрация Надымского района

В Нори и Кутопьюгане определили лучших рыболовов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Надымского района.

- В минувшие выходные в селах прошли соревнования по ловле рыбы. Победителей соревнований определяли в нескольких номинациях, - прокомментировали в мэрии.

В Нори самую крупную рыбу поймал Николай Дьяченко, у него же был и самый большой улов, а самая маленькая рыбка оказалась у Вячеслава Рыжова.

Фото: администрация Надымского района

А в Кутопьюгане лучшие результаты показали женщины. Самую маленькую рыбку поймала Лилия Анагуричи, самую крупную - Евгения Кузнецова, а первую - Любовь Хомутинская. Самый большой улов у семьи Кузнецовых.

Яркая и интересная программа ждала не только любителей зимней рыбалки, но и болельщиков. Конкурсы и импровизации, определение лучшего рецепта приготовления ухи, добрые истории и вкуснейшие угощения объединили множество сельчан.