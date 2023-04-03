На ЛПДС «Каркатеевы» в ХМАО-Югре проведено учение по тушению условного пожара

Фото: «Транснефть – Сибирь»

На ЛПДС «Каркатеевы» в Югре «Транснефть – Сибирь» провела учение по тушению условного пожара. ПТУ, целью которого являлась отработка действий личного состава при проведении боевого развертывания, состоялось совместно с Нефтеюганским пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По тактическому замыслу, «пожар» в насосном зале возник из-за разрушения торцового уплотнения магистрального насосного агрегата с последующим выходом и возгоранием нефти. Его площадь составила почти 190 квадратных метров.

Оператором НППС совместно с дежурным персоналом станции были приняты меры по условному перекрытию задвижек на нефтепроводе, отключению электроэнергии. Также оперативно проведена эвакуация персонала из «опасной» зоны.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Через три минуты на место прибыл дежурный караул 25-й пожарно-спасательной части, охраняющей ЛПДС «Каркатеевы». Для тушения «нефти» в насосном зале они провели условную пенную атаку пожарным стволом Пурга-30.

Условный пожар был успешно локализован, а затем ликвидирован в кратчайшие сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия. К учениям были привлечены шесть единиц пожарной и спецтехники, 32 работника пожарной охраны и ЛПДС «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб компании является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.