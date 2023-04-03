Транспортная прокуратура проверит информацию о поломке системы, выдающей парковочные талоны в аэропорту Нового Уренгоя

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Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась постом в соцсетях, автор которого сообщал о поломке системы, выдающей талоны для выезда с парковки в аэропорту Нового Уренгоя.

«Вот такой бардак сегодня утром в аэропорту на выезд. Талон на въезд система не выдала! Как раз 15 минут в очереди и простоишь!», - написал возмущенный горожанин.

В итоге это привело к огромной очереди и взиманию платы по увеличенному тарифу, чему, безусловно, люди не обрадовались.

- На данный момент прокуратурой проводит проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что при въезде водитель получает парковочный талон, фиксирующий время заезда. Для быстрой высадки/посадки пассажиров автомобили проезжают по соответствующей полосе: бесплатное время пребывания на ней составляет 15 минут. Нахождение сверх лимита оплачивается согласно прейскуранту.