Ямальские школьники отправят добрые пожелания полярникам

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершилась Арктическая неделя, охватившая все муниципалитеты. Ее ярким завершением стала акция «Письмо полярнику», стартовавшая в Ноябрьске 2 апреля. Для школьников организовали встречу с представителями Русского географического общества и волонтерами экологического проекта «Будущее Арктики», а затем ребята передали на бумаге привет работникам метеостанций.

- Акция «Письмо полярнику» - это часть масштабного проекта по поддержке сотрудников полярных станций, разработанного Русским географическим обществом. Помимо написания писем планируется организовать отправку посылок с подарками и детскими рисунками, передать привет по ТВ и в социальных сетях, организовать общение полярников с детьми и многое другое, - рассказала член Русского географического общества на Ямале Галина Лоскутова.

Передать привет метеорологам может любой желающий. Для этого нужно выложить свое послание в соцсети «ВКонтакте» под хэштегами #ПисьмоПолярнику, #ПриветСямала или #НеделяАрктики. Лучшие отправят ученым вместе с посылками.

Добавим, что акция приурочена к празднику День геолога и продлится до 9 апреля.