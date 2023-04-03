Все больше жительниц Нового Уренгоя записываются на курсы начальной военной подготовки

Фото: администрация Нового Уренгоя

Курсы начальной военной подготовки все больше пользуются спросом у жительниц Нового Уренгоя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Очередной набор состоит не только из мужчин, но и представительниц прекрасного пола. Девушки отмечают, что знание азов военного дела им не помешает, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Инструкторы обучают всех желающих обращению с оружием, основам ведения боя, тактическим приемам и полевой медицине - способы остановки кровотечений, выноса раненого с поля боя и прочее.

Напоминаем, что курсы начальной военной подготовки проходят во дворце спорта «Звездный». Записаться на них можно на сайте проекта «Северяне. Жизнь героя». Также этот проект включает помощь в адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции.