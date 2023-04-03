В новоуренгойской поликлинике №2 изменился график работы кабинета флюорографии

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Кабинет флюорографии в новоуренгойской поликлинике №2 изменил режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ.

Так, с понедельника по пятницу кабинет работает по следующему графику:

- с 8:30 до 10:00 - прием учащихся;

- с 10:00 до 16:30 - прием взрослых пациентов;

- с 13:00 до 13:30 - перерыв.

В субботу пройти обследование могут только взрослые пациенты, время - с 8:30 до 12:00. Воскресенье - выходной.

Выдача результатов происходит ежедневно с 12:00 до 13:00 (на следующий день после исследования).