Мошенники развели лабытнангца на 570 тысяч рублей, представившись работниками банка и портала «Госуслуги» Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1969 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что неизвестные снимают с его счета деньги и выполнил все, что ему велели аферисты.

- Полицейские установили, что мужчине поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудником портала «Госуслуги», она пояснила, что личный кабинет горожанина взломан неким злоумышленником, и теперь он владеет его личной информацией. Далее девушка соединила заявителя с якобы сотрудником банка, который сообщил, что со счета северянина списываются деньги, - прокомментировали в ведомстве.

Затем злоумышленник убедил мужчину оформить кредит, обналичить деньги и перевести их на безопасные счета. Будучи уверенным, что общается с представителем банка, северянин перечислил на номера телефонов 570 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.