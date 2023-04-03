Надымская прокуратура требует от администрации убрать 13 свалок, расположенных в черте города

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Надымская прокуратура обязала местные власти убрать 13 свалок, расположенных в черте города. Как пояснили в пресс-службе ведомства, выявить их удалось благодаря проверке.

- В ходе надзорных мероприятий обнаружено 13 несанкционированных свалок площадью почти три гектара, состоящих из промышленных, строительных и бытовых отходов. При этом администрация не предпринимает никаких мероприятий по защите земель, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим главе района было внесено представление, а в суд направлены 13 исков. В них прокурор требовал, чтобы мэрия привела территорию в порядок до 1 октября 2023 года.

Суд, выслушав истца и ответчика, полностью встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все его требования. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.