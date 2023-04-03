Учителя физкультуры школы-интерната в Аксарке наказали за безразличие к травме ребенка, полученной на его уроке

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Приуральская прокуратура помогла привлечь к ответственности учителя физкультуры школы-интерната в Аксарке. Как пояснили в пресс-службе ведомства, на уроке, который проводил педагог, серьезно пострадала девочка - она сломала лодыжку.

- Установлено, что в январе текущего года девочка, играя в волейбол на уроке физкультуры, получила перелома наружной лодыжки слева. При том учитель не оказал ребенку никакой медицинской помощи и не сопроводил ее в больницу, - уточнили в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представление директору школы и возбудил в отношении учителя административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся).

По результатам их рассмотрения педагогу назначили штраф в 10 тысяч рублей. А образовательной организации велено принять все меры, чтобы подобное не повторилось впредь.