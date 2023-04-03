Жителей Ноябрьска напугал знак радиации, установленный на месте снесенного дома

Фото: соцсети

Жителей Ноябрьска не на шутку встревожил знак радиации, установленный на месте снесенного дома. Узнали о нем северяне из поста, опубликованного в соцсетях одним из горожан.

- Район школы №10. Управляющая компания или администрация города, поясните, что это значит? - вопрошает анонимный пользователь.

На фото, опубликованном ноябрянином, видна желтая табличка с соответствующим изображением, воткнутая посреди кучи снега.

Поскольку запись появилась в соцсетях 1 апреля, многие подумали, что это обычная шутка. Однако жители близлежащих домов опровергли это мнение, сообщив, что знак стоит уже давно, и выглядит он весьма зловеще.

- Тоже интересно, что это значит. Живем рядом с этим местом, знак появился давно - это не шутка к 1 апреля. Раньше здесь стоял жилой дом, потом людей расселили, осенью здание снесли, а через какое-то время появился этот знак, - говорит Елена Шаталина.

А еще ноябрнка обратила внимание горожане на две странные постройки, появившиеся неподалеку.

- И еще интересует предназначение двух построек, расположенных слева от знака, - сказала горожанка.

Фото: Елена Шаталина

- Согласна с вами, постройки очень интересные. Ни окон, ни дверей, как говорится, - отметила Анастасия Боярская.

Но в городской администрации поспешили развеять возникший вокруг места ореол таинственности. Власти сообщили, что данную табличку установило частное лицо, и на данный момент она убрана сотрудниками ГО и ЧС. А вот начет странных построек в мэрии промолчали.