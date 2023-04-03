В Приуральском районе произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дрогах вновь погиб человек. Трагическое ДТП произошло 2 апреля на трассе Салехард - Аксарка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Около 15:00 водитель автомобиля «Белава» выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Лада». В результате случившегося водитель последнего скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи, трех его пассажиров доставили в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 ДТП, а с начала года - 1 579, в которых 7 человек погибли и 74 получили травмы, в том числе 6 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.