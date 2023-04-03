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НовостиОбщество3 апреля 2023 2:57

Власти Шурышкарского района призвали жителей не выходить на реку Сыня

Причина этого - ведущиеся ледорезные работы
Марина Прохорова
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Власти Шурышкарского района призвали жителей не выходить на реку Сыня. Причина этого - ведущиеся ледорезные работы.

«Призываем жителей быть предельно внимательными, не выходить на ледовые поверхности, не подвергать риску свою жизнь!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Работы ведутся в районе села Овгорт и продлятся до 20 апреля. Их цель - воспрепятствовать образованию ледовых заторов, которые могут привести к подтоплению населенного пункта.

Кроме того, в регионе предпринимаются меры, позволяющие избежать паводка на дорогах. Специалисты активно убирают снег за ограждением и на обочинах, занимаются расчисткой водопропускных труб, устраняют деформации и повреждения щебеночного покрытия, восстанавливают неровности проезжей части.