Салехардское казачье общество выбрало нового атамана

Фото: администрация Салехарда

Игорь Перетятко стал новым атаманом салехардского казачьего общества. Эту должность он будет занимать ближайшие пять лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ему передали саблю - символ защитника, а также полотенце - знак того, что атаман решает хозяйственные и бытовые вопросы общества.

Приоритеты, которые обозначил новый атаман, - укрепление взаимодействия с православной церковью, развитие казачьего кадетского движения и чистота рядов.

Фото: администрация Салехарда

- Салехардские казаки и впредь будут вне политики, но в гуще общественно полезных событий, верой и правдой служить Отечеству, - заявил новый атаман.

Отметим, что в Салехардском городском казачьем обществе состоят 109 казаков и казачек. Они занимаются патриотическим воспитанием молодежи, охраной общественного порядка и безопасностью, работой по сохранению культуры и русских казачьих традиций.