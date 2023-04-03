На Ямале 3 апреля 2023 года потеплеет до +2 градусов, но будет дуть сильный ветер

Погода на Ямале на 3 апреля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 2 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), а также метель и гололед. Ветер северо-западный с переходом на северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -6…-11 градусов, по крайнему югу до -1. Днем -3…-8 градусов, местами до -13, по крайнему югу до +2.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью -6 градусов, днем -4. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: