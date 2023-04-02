Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 апреля 2023 8:58

Мошенники обманули мужчину из Лабытнанги на 140 тысяч рублей, установив приложение на его смартфон

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража»
Серафима Краснова
Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража».

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража».

Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО полицейские ищут мошенников, которые украли у мужчины более 140 тысяч рублей. Инцидент произошел 29 марта 2023 года. В МВД по городу Лабытнанги обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

Полицейские установили, что ямальцу поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом финансового отдела банка. Злоумышленники предложили мужчине оформить кредит. Они убедили пострадавшего скачать приложение.

- Чтобы указанная заявка на кредит была аннулирована и его счета в будущем были под защитой. После этого с банковской карты мужчины произошло списание денежных средств в сумме 140 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража».