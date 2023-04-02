Мошенники обманули мужчину из Лабытнанги на 140 тысяч рублей, установив приложение на его смартфон

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража». Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО полицейские ищут мошенников, которые украли у мужчины более 140 тысяч рублей. Инцидент произошел 29 марта 2023 года. В МВД по городу Лабытнанги обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

Полицейские установили, что ямальцу поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом финансового отдела банка. Злоумышленники предложили мужчине оформить кредит. Они убедили пострадавшего скачать приложение.

- Чтобы указанная заявка на кредит была аннулирована и его счета в будущем были под защитой. После этого с банковской карты мужчины произошло списание денежных средств в сумме 140 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража».