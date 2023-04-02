Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 8:42

Мэр из ЯНАО рассказал о чем родные мобилизованных просят властей

Люди просят помочь по хозяйству или нанять услуги няни
Серафима Краснова
Люди просят помочь по хозяйству или нанять услуги няни.

Люди просят помочь по хозяйству или нанять услуги няни.

Фото: Татьяна Коркина

С начала частичной мобилизации волонтеры Надымского района выполнили порядка 120 заявок от близких мобилизованных ямальцев. Итоги работы подвел глава района Дмитрий Жаромских в социальных сетях.

По словам руководителя Надымского района, часть заявок выполнили активисты центра «Мы вместе». В частности, властям поступают заявки несколькими путями. Люди просят помочь по хозяйству или нанять услуги няни, отвезти в больницу и другие.

Добавим, мэр уточнил, что кроме работы с семьями военные и волонтеры смогут провести большую работу с гуманитарной помощью.