Мэр из ЯНАО рассказал о чем родные мобилизованных просят властей

Люди просят помочь по хозяйству или нанять услуги няни. Фото: Татьяна Коркина

С начала частичной мобилизации волонтеры Надымского района выполнили порядка 120 заявок от близких мобилизованных ямальцев. Итоги работы подвел глава района Дмитрий Жаромских в социальных сетях.

По словам руководителя Надымского района, часть заявок выполнили активисты центра «Мы вместе». В частности, властям поступают заявки несколькими путями. Люди просят помочь по хозяйству или нанять услуги няни, отвезти в больницу и другие.

Добавим, мэр уточнил, что кроме работы с семьями военные и волонтеры смогут провести большую работу с гуманитарной помощью.