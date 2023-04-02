Жителей ЯНАО в соцсетях предупредили о скользких дорогах 2 апреля

Из-за дождя, который прошел 1 апреля, на дорогах ЯНАО фиксируется наледь. Фото: Виктория Гаврик

Северян предупредили о гололеде на дорогах. Сообщение опубликовали синоптики в социальных сетях. Согласно данным метеорологов для жителей Ноябрьска, сегодня температура воздуха в автономном округе составит в пределах +1 градуса Цельсия, ветер подует юго-западный до 13 метров в секунду.

— На авто во дворах страшно, кидает на каждом бугорке. После дождя все подмерзло, шел кое-как по шажочку. Честно говоря, в Ноябрьске давно такого не помню, так что новость действительно актуальна, — пишут местные жители в социальных сетях.

Из-за дождя, который прошел 1 апреля, на дорогах ЯНАО фиксируется наледь.