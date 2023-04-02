В Ямальском районе на Слете оленеводов мэр Андрей Кугаевский вручил награды заслуженным специалистам

Фото: Андрей Кугаевский / Telegram-канал

Накануне, 1 апреля мэр Ямала Андрей Кугаевский вручил заслуженным специалистам почетные награды. Отмечать самых опытных оленеводов – добрая традиция Слета, уточнил глава города в своем Telegram-канале.

- За достойный труд вручил награды 50 заслуженным специалистам. Рассказывать о каждом из них можно долго, у каждого свой путь, своя история непростой жизни в ямальской тундре. Несколько наших старейшин получили звание «Заслуженного оленевода Ямала», - заявил Андрей Кугаевский.

В частности, мэр Ямала наградил Майко Сюнзивич Сэротэтто - потомственного оленевода с опытом более 10 лет. Его сосед, руководитель 6 бригады уже больше 15 лет, Алексей Пирчикович Худи удостоен аналогичной награды.