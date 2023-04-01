В Лабытнанги три многодетные семьи получили соцвыплаты взамен земельных участков

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги сразу три семьи получили социальные выплаты взамен земельных участков. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Поддержка многодетных - абсолютный приоритет на Ямале. В каждой семье воспитываются по трое детей. Желаю молодым родителям успешного воплощения планов, пусть будет радость в каждом доме, - отметила градоначальница.

Благодаря средствам поддержки одна семья планирует приобрести квартиру, а две остальные направят деньги на погашение ипотечных займов.

Напоминаем, что социальные выплаты в качестве альтернативы земельным участкам предоставляются ямальцам с 2016 года. За это время мерой поддержки воспользовались 34 семьи: 70% купили квартиры в городе, 20% - погасили ипотеку.