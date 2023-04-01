Жители Салехарда разработают дизайн открыток ко Дню Победы

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский предложил горожанам разработать дизайн открыток ко Дню Победы.

- Друзья, в День оленевода три тысячи открыток разлетелись за первые часы в разные уголки нашей страны. Акция получила колоссальный успех, и мы решили повторить ее в День Победы, - отметил градоначалник.

Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, компьютерная графика и прочее. Работы нужно отправить на адрес электронной почты: ukm@slh.yanao.ru. Если эскиз на бумаге - приносите его в управление культуры и молодежной политики города по адресу: ул. Республики, 78, каб. №6.

Путем голосования отберут пять лучших рисунков, именно их и нанесут на салехардские открытки. А в День Победы каждый желающий сможет поучаствовать в акции «Открытка с любовью» и отправить ее своим родным и друзьям.

Само голосование пройдет в официальной группе управления культуры и молодежной политики города в соцсети «ВКонтакте».