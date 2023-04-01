Надымский дом культуры могут открыть до конца года

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Надымский дом культуры продолжает преображаться. На днях специалисты Госстройнадзора проверили ход работ на объекте и остались довольны, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- Работы по реконструкции ведутся высокими темпами, уже завершено устройство кровли и навесного фасада. Сейчас строители демонтируют старую отделку и инженерные сети. Параллельно монтируются новые системы отопления и вентиляции, - прокомментировали в ведомстве.

До окончания строительства инспекторы планируют еще три раза наведаться на объект, последняя проверка пройдет в декабре. Если все выполненные работы будут соответствовать требованиям проектной документации, то здание получит заключение о соответствии, а надымчане - обновленный и современный дом культуры для творчества.

Напоминаем, что также в Надыме ремонтируют противопожарный учебный центр. Сейчас в здании идут демонтажные работы.