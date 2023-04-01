В Новом Уренгое иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах новь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 31 марта на улице Геологов в Новом Уренгое.

- Около 20:30 вечера водитель автомобиля «Infiniti» наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. В результате произошедшего его госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП, а с начала года - 1 550, в которых 6 человек погибли и 70 получили травмы, в том числе 4 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.