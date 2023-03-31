Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Красноселькупе ремонтируют социальный центр «Милосердие» площадью чуть более 400 метров квадратных. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Строители уже демонтировали старую кровлю и приступили к монтажу новой. Ее утеплят, проведут изоляционные работы и покроют профилированным листом. Также специалисты заменят окна и двери, в санузлах уложат плитку и установят новую сантехнику, пол покроют прочным и водонепроницаемым линолеумом. Стены и потолки в помещениях отделают специальными панелями в пастельных оттенках, которые изготовлены из современных негорючих материалов, кроме того, они не вызывают аллергии, безопасны для людей и окружающей среды. .

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Также строители установят новую систему пожарной сигнализации, заменят инженерные системы, отопление, водопровод, канализацию, внутреннее электроснабжение и освещение.

В светлых отремонтированных помещениях расположатся кабинеты психологической помощи, сенсорная комната для релаксационных занятий, пространства для проведения социальной реабилитации, семейных интенсивов и прочее.