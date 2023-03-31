Жительница Нового Уренгоя набрала кредитов в разных банках и перевела деньги мошеннику

Жительница Нового Уренгоя набрала кредит в разных банках и перевела деньги мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась женщина 1977 года рождения, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, горожанка поверила, что на ее имя хотят оформить кредит и выполнила все, что ей велел злоумышленник.

- Установлено, что заявительнице позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, он убедил жертву оформить займы в разных банках города, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге, не заподозрив обмана, северянка взяла деньги и перевела их на счета мошенника. В общей сложности она лишилась 1 миллиона 715 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.