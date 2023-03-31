Фото: администрация Ноябрьска

С 1 апреля в Ноябрьске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, при проезде на регулярных маршрутах, за исключением маршрута №51, следующего из Ноябрьска в Вынгапуровский, жителям придется заплатить 30 рублей (при безналичном расчете), при наличном расчете надо будет выложить 35 рублей.

Стоимость проезда из Ноябрьска в Вынгапуровский» составит 117 рублей при безналичном расчете и 124 рубля при наличном.

Стоимость месячного проездного билета на маршрутах регулярных перевозок (за исключением №51) - 1 500 рублей.

Данное решение принято в соответствии с приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона от 10 марта 2023 года.