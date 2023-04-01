На Ямале 1 апреля 2023 года потеплеет до +5 градусов, но будет дуть сильный ветер

Погода на Ямале на 1 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 1 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью - метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при натекании облачности -5...-10, по западу -3...+2. Днем 0…+5 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно и мокрый снег. Температура ночью -5 градусов, днем 0. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: