Следователи выявили еще несколько случаев распространения наркотиков двумя юными надымчанами, задержанными 8 марта

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Надымские следователи выявили еще несколько случаев распространения наркотиков двумя юными горожанами, которых задержали 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что 19-летний юноша и его несовершеннолетний приятель получили от некоего лица наркотики. Расфасовав запрещенное вещество по пакетам, юноши отправились на улицу, чтобы сделать закладки. Однако реализовать задуманное они так и не смогли, поскольку были задержаны полицейскими.

- Следователями совместно с сотрудниками полиции при осуществлении мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявлен и изъят весь объем наркотического вещества, предназначенный для реализации жителям Надымского района, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, в дополнении к прошлым обвинениям, добавились еще 16 дополнительных эпизодов.

Также силовики выясняют личность злоумышленника, от которого молодые люди получили наркотики.