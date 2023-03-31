Ровно в полночь на Ямале закроется участок автозимника Азовы - Теги

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ровно в полночь на Ямале закроется участок автозимника Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет об участке от села Азовы и до границы округа. Откроется проезд только в следующем сезоне.

На данный момент по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы может проехать любой транспорт весом до 3,5 тонн.

Остальные сезонные дороги продолжат работать в следующем режиме:

Коротчаево – Красноселькуп: движение открыто для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

Аксарка - Салехар - Панаевск - Яр-Сале: движение открыто для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн.

Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешен для колесных машин массой до 30 тонн и для гусеничных до 45 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.