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НовостиЗдоровье31 марта 2023 8:58

На Ямале 31 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 37 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 232.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровел 51 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 12 974 человека с COVID-19, госпитализировано 1 308 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 638 498 случаев. Излечились от коронавируса 11 065 жителей, а 34 - скончались.