«Транснефть – Сибирь» повысила надежность производственных объектов в трех регионах – Томской области, ХМАО и ЯНАО

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» завершила плановые ремонты производственных объектов в трех регионах (Томской области, ХМАО и ЯНАО), повысив их надежность. Специалисты подключили участок трубопровода после замены на подводном переходе через реку Большая Окуневка – это было сделано во время плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Александровское – Анжеро-Судженск.

Работы начались еще в декабре прошлого года. За зимний период выполнены работы по сварке трубопровода в плеть и протаскиванию дюкера траншейным способом. Потом проведены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность, а также диагностика.

Протяженность замененного участка составила 248 м, в том числе длина дюкера (подводной части трубопровода) – 131 м. Ширина русла реки в месте пересечения с МН – 8 м, глубина – 0,68 м.

Сейчас к строительству подводного перехода предъявляются высокие требования для обеспечения экологической безопасности при последующей эксплуатации трубопровода. Так, при строительстве перехода через р. Б. Окуневка использовали трубу с толщиной стенки 13 мм класса прочности стали К56 (с использованием заводского полиэтиленового покрытия усиленного типа).

Для подтверждения качества сварных стыков успешно проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Работы по замене участка МН Александровское – Анжеро-Судженск проводились в рамках программы техперевооружения с целью обеспечения надежности и безопасной эксплуатации трубопровода.

На ЛПДС «Каркатеевы» были отключены от технологических трубопроводов два резервуара для хранения нефти объемом 10 тыс. куб. м. Позже резервуары демонтируют, а на их месте построят новые емкости для нефти.

Также выполнена замена и ремонт 26 единиц запорной арматуры на магистральных нефтепроводах и нефтеперекачивающих станциях. Новые задвижки отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Проведен комплекс работ по вырезке дефектов, общая длина замененных секций трубопроводов составила 161,6 м. Дефекты, ограничивающие срок эксплуатации трубопроводов, были выявлены благодаря своевременной диагностике внутритрубными инспекционными приборами.

Компания задействовала в плановых работах свыше 300 человек, более 100 единиц спецтехники и оборудования. Мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа производственных объектов возобновлена по графику в штатном режиме.