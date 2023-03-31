В Салехардской ОКБ усовершенствуют систему питания и запустят чат для общения с пациентами

Фото: Салехардская ОКБ

Новый главврач Салехардской ОКБ Роман Паськов поделился своими планами о перспективах развития лечебного учреждения и преображении медицинского городка.

Так, его главный приоритет в организации работы - усиление коллектива новыми специалистами. На данный момент этот процесс уже запущен, только за февраль и март к работе приступили восемь новых медиков, среди которых хирург, инфекционист и стоматолог-хирург.

- Приоритетом в развитии окружной больницы является повышение качества и безопасности оказываемой медицинской помощи, что невозможно без квалифицированных специалистов, необходимого оборудования, внедрения новых технологий и развития существующих, - отметил Роман Паськов.

В стратегию развития учреждения на ближайшие годы вошли три обширных направления: повышение безопасности оказываемой медицинской помощи, оснащение больницы новым оборудованием и расширение видов медицинских услуг. Например, под новым оборудованием подразумеваются не только медицинские аппараты, но и совершенствование системы питания в стационаре.

Как отметил Роман Пасков, сейчас жалобы на еду - не редкость, а переход на новую систему «таблет-питания» поможет свести их к минимуму. Это удобно, эстетично выглядит, и блюда не успевают остыть, пока их разносят пациентам.

Самые весомые изменения ждут лечебные блоки больницы. Речь идет о внедрении новых технологий лечения, таких как тромбаспирация и фотодинамическая терапия в онкологии, а еще организация медицинской реабилитации на базе хирургического корпуса.

Также главврач подчеркнул важность обратной связи с пациентами. Для этого в апреле заработает чат в телеграм, куда люди смогут написать о любых возникающих проблемах и оперативно получить ответы на вопросы.