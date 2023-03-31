«Читать сердцем» на Ямале: стартовал всероссийский литературный проект, посвященный подвигу народа в Великой Отечественной войне

Ринат Перепелица, пожарный Завода по подготовке конденсата к транспорту филиала компании «Газпром переработка», г. Новый Уренгой. Фото: предоставлено организатором конкурса.

С середины марта в Салехарде проводится корпоративный литературный конкурс «Читать сердцем». По мнению инициаторов проекта, семейные и корпоративные художественные чтения позволят сохранить в памяти подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Для участия в проекте сотрудники подразделений и региональных компаний холдинга «Газпром» и их семьи присылают видеоролики, в которых зачитывают свои любимые прозаические или поэтические произведения на военно-патриотическую тему.

Как отметил Сергей Васин, председатель объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз», компании-организатора патриотического проекта «Читать сердцем», поддержка и развитие жанра художественного чтения, повышение уровня значимости прозы, поэзии, культуры русского языка – вот те задачи, которые ставились при организации конкурса.

- Кроме того, мы хотели объединить сотрудников компаний, находящихся в разных регионах России, привлечь к мероприятию их детей и родителей. Ведь «Читать сердцем» дает возможность всем желающим – взрослым и детям – публично выступить, проявить свои таланты, представить свои любимые литературные произведения слушателям, - поделился председатель профсоюзной организации Сергей Васин.

Стоит отметить, что работы участников будут оцениваться профессиональным жюри - известными деятелями искусства, педагогами профильных кафедр ведущих вузов страны, режиссерами, актерами, телеведущими. Идею проведения масштабного проекта уже поддержали генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Илья Михайлов-Соболевский, российские актеры театра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова, писатель-фантаст Дмитрий Емец и многие другие. В Ямало Ненецком автономном округе членом экспертной комиссии выступит директор Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств, кандидат исторических наук Алексей Викторович Матвеев.

Победители конкурса будут определены накануне Дня Великой победы в шести номинациях, среди которых «Семейное чтение», «Коллективное чтение» и «Самая читающая компания».