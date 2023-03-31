Объ-Иртышское речное пароходство открывает продажу билетов на паромы из Салехарда в Приобье

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Объ-Иртышское речное пароходство открывает продажу билетов на паромы по маршруту Салехард-Приобье. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 1 апреля билеты можно будет приобрести на сайте перевозчика, а с 3 апреля продажа откроется в кассе АО «Салехардский речной порт».

Первый рейс из Приобья перевозчик запланировал на 25 мая, в обратном направлении - 26 мая, а из Салехарда - 27 мая. На линию выйдут два парома, при необходимости их количество увеличится до трех.

В этом году расписание изменится. Из Салехарда паром будет отправляться в привычные 6:00, а вот из Приобья уже в 12:00. Цены для перевозки легкового транспорта остались на уровне прошлого года.

Также приобрести билеты на рейсы парома «Победа» можно на сайте и у кассира перед погрузкой (при наличии свободных мест).

Даты начала выполнения рейсов - предварительные. Перевозчики будут ориентироваться на ледовую обстановку.