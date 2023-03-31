Салехардская прокуратура велела подрядчику качественнее чистить дороги и тротуары

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Автоинспекторы Салехарда совместно с представителями городской прокуратуры организовали проверку, в ходе которой проверили качество уборки снега на улицах окружной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- В итоге были выявлены многочисленные нарушения. В числе наиболее частых - формирование снежных валов на пешеходных переходах и тротуарах, снежные накаты, наледь и прочее, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Особые опасения у проверяющих вызвала ситуация, сложившаяся возле детского сада «Олененок», где в течение всей зимы уборка дороги производилась не должным образом. На тротуарах выявлено значительное количество снега и льда, а также наличные уплотненного снега.

По итогам проверки городской прокуратурой вынесено представление в адрес обслуживающей организации.