Фото: администрация Тазовского района

В дни празднования Слета оленеводов в Тазовском заработает дополнительный автобусный маршрут №6. Соответствующее поручение дал глава муниципалитета Василий Паршаков. Он будет курсировать с 31 марта и 3 апреля.

Автобус будет ходить каждый час с 8:00 до 18.00, перерыв на обед - с 12:00 до 14:00. Маршрут транспорта следующий: СПК «Тазовский» - Пенсионный фонд - МНС - МФЦ - военный комиссариат - магазин «Арктик-шоп» - департамент соцразвития - поликлиника ЦРБ - пенсионный фонд - СПК «Тазовский».

Отметим, что 1 и 2 апреля движение остальных автобусов будет осуществляться по обычному расписанию.