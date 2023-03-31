В Новоуренгойскую ЦГБ поступил самый тихий аппарат ИВЛ в мире, предназначенный для младенцев

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В Новоуренгойскую ЦГБ поступил новый аппарат ИВЛ, предназначенный для респираторной терапии младенцев. Поэтому его установили в отделении реанимации новорожденных.

- Компактный, но мощный аппарат Acutronic является самым тихим аппаратом ИВЛ в мире благодаря электромагнитным клапанам, - прокомментировали в медучреждении.

Оборудование позволяет проводить неинвазивную вентиляцию легких высоким давлением. Эта простая и комфортная методика, разработанная для новорожденных с острой дыхательной недостаточностью, которая дает возможность избежать интубации или трахеостомии.

Кроме того, у аппарата имеется возможность традиционной вентиляции в нескольких режимах. А для более точного контроля дыхания ребенка прибор оснащен большим и ярким графическим дисплеем.

Это уже шестой аппарат ИВЛ в отделении реанимации новорожденных, он дополнил модельный ряд современных респираторов.